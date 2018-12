Per un Natale sicuro: la guardia di finanza sequestra oltre 300mila luminarie irregolari

318.248, per la precisione: tante sono le luminarie natalizie sequestrate dalla guardia di finanza di Padova nell'ambito dell'operazione "Safe Light".

Il sequestro

L'operazione rientra nella campagna di controlli lanciata dai baschi verdi nel settore del commercio di prodotti elettrici irregolari e potenzialmente pericolosi per i consumatori, in particolare luminarie natalizie a Led. E il costante monitoraggio ha dato i suoi frutti: i finanzieri sono entrati in tre ditte e una Srl operanti a Limena, Vigonza e Due Carrare allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti di legge per la vendita dei prodotti, e una volta constatata la violazione in materia di etichettatura e l’inosservanza dei presidi di sicurezza hanno sequestrato complessivamente 318.248 luminarie natalizie irregolari in quanto totalmente sprovviste di etichettatura o non conformi alla normativa in materia. I titolari delle ditte e il legale rappresentante della Srl, tutti cittadini di nazionalità cinese, sono quindi stati segnalati alla locale Camera di Commercio e verranno sanzionati amministrativamente. Gli interventi della guardia di finanza sono volti a garantire la sicurezza e la salute dei consumatori nonché a tutelare i commercianti onesti, minacciati dalla vendita di prodotti di scarsa qualità a prezzi decisamente competitivi.