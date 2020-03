Il controllo scatena il fuggi fuggi dei pusher: al parco pubblico abbandonano la droga

É bastato varcare il cancello in divisa per assistere alla fuga di un gruppo di stranieri che pur di evitare di essere scoperti con dello stupefacente addosso non hanno esitato ad abbandonarlo.

Il controllo

É accaduto nella giornata di lunedì all'interno dei giardini dell'Arena, zona fino a qualche mese fa nota per essere una delle principali aree dello spaccio cittadino, frequentata quotidianamente da frotte di pusher. Negli ultimi tempi un ampio lavoro di riqualificazione unito a controlli intensivi da parte delle forze dell'ordine ha nettamente ridimensionato il fenomeno dello spaccio, che tuttavia non può dirsi completamente estinto. La prova si è avuta lunedì, quando una pattuglia di agenti ha perlustrato l'area verde. Non appena i poliziotti hanno superato l'ingresso del parco, dalla zona a ridosso del Piovego un folto gruppo di stranieri si è dato alla fuga. La maggior parte ha imboccato il tunnel sotterraneo al centro del giardino pubblico riuscendo a scappare, ma abbandonando un discreto quantitativo di droga. Gli agenti hanno infatti recuperato e sequestrato 130 grammi di marijuana, in buona parte suddivisa in dosi, gettata a terra dagli spacciatori per non rischiare di essere bloccati con la merce addosso. Tutto lo stupefacente verrà avviato alla distruzione. Nel fine settimana altri 100 grammi della stessa sostanza erano stati recuperati in modo analogo nella stessa area dopo essere stati abbandonati da un giovane nordafricano che fuggendo dalla polizia in corso del Popolo si era infilato ai giardini dell'Arena.