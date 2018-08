Sequestrati dalle fiamme gialle oltre 110mila prodotti di cancelleria destinati agli studenti

Articoli di cancelleria per circa 100mila euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Padova nell’ambito di alcuni controlli in vista dell’apertura dell’anno scolastico.

L'intervento

Le fiamme gialle di Padova hanno individuato una società gestita da un cittadino cinese che vendeva prodotti con il marchio Faber Castell non autentico. Per comprendere se si trattava di materiale taroccato gli agenti hanno acquistato una partita di matite, risultate poi non originali. In totale sono state sequestrati 14mila mila articoli di quel genere. L’imprenditore cinese rischia ora una multa fino a 30mila euro. Nel corso delle attività di perquisizione, i militari hanno rinvenuto anche altri 95.576 articoli di cancelleria privi delle prescritte indicazioni utili alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto.

Il sequestro

Tutti gli articoli sequestrati (complessivamente quasi 110 mila pezzi) erano stati immessi in commercio ad un prezzo decisamente competitivo rispetto alle matite originali e agli altri articoli conformi alla normativa sulla sicurezza dei prodotti, aggirando così i principi della leale concorrenza di mercato.