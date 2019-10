Blitz in un grande magazzino, sequestrati 200mila oggetti pericolosi per Halloween

Travestimenti, maschere, parrucche, pupazzi. Tantissimi oggetti, la maggior parte destinati a bambini e ragazzi, molti da indossare sul viso o sulla testa. E tutti con etichette non in regola, perciò potenzialmente prodotti con materiali pericolosi.

Il controllo

Li hanno sequestrati nei gironi scorsi gli uomini della guardia di finanza durante l'operazione "Dolcetto, scherzetto e sequestro", che li ha portati a perquisire un grande magazzino di Mestrino. Nel capannone, colmo di prodotti appena arrivati e pronti per la festa di Halloween, hanno trovato oltre 200mila articoli prodotti in Cina e senza alcuna certificazione di qualità, tracciabilità e sicurezza conforme alle rigide regole dell'Unione Europea. Il materiale è stato attentamente controllato e tutto quello a rischio è stato prelevato e destinato alla distruzione, tra cui mascherine e costumi, mantelli, guanti, parrucche, allestimenti per la casa ma anche diversi gioielli di bigiotteria.

Le indagini

Pesanti le ripercussioni sul legale rappresentante del negozio che, segnalato alla Camera di commercio, rischia ora fino a 30mila euro di multa. A lui gli inquirenti sono arrivati con un capillare lavoro di controllo che prosegue da mesi in tutto il territorio euganeo, volto a salvaguardare il "made in Italy" e la leale concorrenza. Gli accertamenti sulla merce introdotta nel Padovano, in particolare attraverso i grossisti che la importano dalla Cina, hanno permesso di risalire all'uomo.