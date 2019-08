Nuovo successo nella lotta al contrabbando: sequestrati oltre 600 pacchetti di sigarette

Giravano in borghese, sapendo che la via era "trafficata". E i loro appostamenti hanno dato gli esiti sperati: sequestro da parte della guardia di finanza di oltre 12 chili di sigarette di contrabbando.

I fatti

Nell’ambito di un servizio di controllo economico del territorio i baschi verdi di Padova hanno intensificato nell'ultimo periodo le attività volte al contrasto del fenomeno del commercio illecito di tabacchi lavorati esteri, presidiando le zone della città che sono risultate essere luogo abituale di ritrovo di venditori ambulanti ed avventori di tabacchi di contrabbando. Una di queste è risultata essere via Longhin: una pattuglia di finanzieri in borghese stava proprio percorrendo quella strada quando ha notato un soggetto il quale, accortosi di essere osservato, con circospezione e in evidente stato di agitazione tentava di occultare delle scatole tra i rovi di un cespuglio nei dintorni. Prontamente fermato per il comportamento sospetto, su richiesta dei Finanzieri il soggetto mostrava il contenuto delle scatole: stipate all’interno delle stesse vi erano complessivamente 61 stecche di sigarette importate illegalmente dalla Moldavia e, pertanto, prive del sigillo del Monopolio dello Stato italiano. Sigarette, peraltro, dai marchi più ricercati dai fumatori e del peso complessivo di kg 12,2, sottoposte a sequestro: il responsabile, un 43enne moldavo residente a Padova con precedenti specifici,è stato invece denunciato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.