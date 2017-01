Effusioni "spinte" nell'auto in pieno centro ad Este: indignazione generale e segnalazioni

Scandalo, giovedì mattina, davanti alle poste centrali di Este, in via Principe Umberto. Sono diversi i testimoni che assicurano di avere visto due persone in un'auto intente a scambiarsi fin troppo tenere effusioni. In pieno giorno e in pieno centro.

EFFUSIONI "SPINTE" IN CENTRO AD ESTE. Il comportamento dei due amanti ha scatenato la generale indignazione, tant'è che a carabinieri e polizia locale è arrivata più di una segnalazione. I vigili, però, giunti sul posto, hanno trovato, sì, l'auto, ma nessun modo sconveniente negli atteggiamenti dei suoi occupanti: unica contestazione, il veicolo in sosta dove non avrebbe dovuto, con conseguente multa.