Settimana dell'artigianato, ultimo atto a Camposampiero: a scuola di innovazione

Si è conclusa sabato 24 marzo, con la tappa di Camposampiero, la Settimana dell'artigianato, l’evento organizzato da Confartigianato Padova che ha raccontato, nel corso di diversi appuntamenti, le sfide e i nuovi modi di fare impresa.

"A scuola di innovazione”

A chiudere la kermesse è stata l’iniziativa “A scuola di innovazione”, che si è tenuta all'istituto Newton Pertini di Camposampiero. A raccontare ai ragazzi le esperienze, le idee e i cambiamenti in corso nel mondo dell’artigianato sono stati Mario Xausa, Responsabile dell'area Sistemi di categorie di Confartigianato Padova e Gabriele De Boni, socio della Start-up del settore comunicazione Puntoventi. "Dovete capire che oggi non siete utili all'azienda se non sapete programmare una macchina - ha spiegato Xausa alla vasta platea di studenti. Siate curiosi, motivate l'impresa in cui siete inseriti e abbiate il coraggio di prendervi le vostre responsabilità, perché chi non lavora non sbaglia". Un appello alla continua ricerca di nuove idee, grazie alla curiosità, è arrivato anche da De Boni, che ha spiegato: “Essere ricercatori vuol dire essere curiosi. E lo potete diventare anche voi, perché la ricerca non si fa solo all'università, si fa attraverso una continua curiosità nei confronti delle cose e dei cambiamenti".

Giovani-risorsa

L’incontro con le scuole, voluto da Confartigianato Padova, si è collocato in una più ampia azione di collaborazione che ha l’obiettivo di creare legami sempre più stretti tra mondo della scuole e mondo del lavoro. “L’innovazione è oggi la principale sfida del mondo artigiano – ha spiegato Galdino De Marchi, presidente del Mandamento di Camposampiero di Confartigianato. Le nostre aziende sono sempre più orientate alla personalizzazione e alla qualità. Per questo abbiamo continuamente bisogno di confrontarci con il nuovo, con la tecnologia, con la sperimentazione. E per questo abbiamo bisogno di giovani, dei loro talenti e delle loro competenze. Vogliamo quindi partire da storie ed esperienze di successo per costruire insieme nuove storie e nuovi successi”.