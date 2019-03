Una settimana di incontri e studi sul cervello: presentato il programma al Bo

Il cervello, l’organo più complesso del corpo umano, sotto la lente in occasione della Brain awareness week, la settimana mondiale del cervello che si svolge dall’11 al 15 marzo 2019. Organizzati dall’Università di Padova in collaborazione con il Comune di Padova, si terranno eventi e incontri aperti al pubblico per conoscere meglio il cervello, dall’ictus all’intelligenza artificiale, dalla memoria agli effetti delle droghe. Il programma completo è stato presentato in anteprima alla stampa lunedì 4 marzo.

Avrebbe dovuto esserci anche il sindaco Sergio Giordani, ma è stato trattenuto da impegni imprevisti. Presente invece il magnifico rettore, Rosario Rizzuto, che ha fatto gli onori di casa e introdotto il professor Maurizio Corbetta, Direttore del Padova Neuroscience Center e Chiara Briani, Dipartimento di Neuroscienze. «La settimana del cervello non è la settimana della neurologia ma di tutto il sapere che c’è attorno ad esso», premette il magnifico rettore, Rosario Rizzuto. «La costruzione di quell’organo straordinario che è il cervello ha la fortuna di essere l’identità della natura umana ma allo stesso il limite di essere l’unico organo che non ha capacità di rigenerazione». Prima di lasciare spazio agli altri interlocutori, una sottolineatura, da parte del Rettore: «Questa è una iniziativa che ogni edizione diventa sempre più ricca di contenuti e partecipazione».