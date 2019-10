Protezione civile: la rete nella gestione delle emergenze, l'incontro con i sindaci

In occasione della settimana nazionale della protezione civile che quest’anno si svolge dal 13 al 20 ottobre, la Prefettura e la Provincia di Padova hanno promosso un incontro con i sindaci del territorio padovano e le strutture operative che intervengono nella gestione delle emergenze. Ad introdurre il confronto dal titolo “Creare rete nella gestione delle emergenze”, il Prefetto Renato Franceschelli e il presidente della Provincia di Padova Fabio Bui.

La protezione civile

«La Settimana nazionale della protezione civile - ha spiegato il Prefetto Franceschelli – è stata istituita con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2019. L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della protezione civile, della conoscenza del territorio e della riduzione del rischio. Insieme alla Provincia abbiamo quindi voluto promuovere congiuntamente un momento di incontro perché, in caso di emergenza, resta fondamentale la risposta coordinata da parte di tutto il sistema di protezione civile provinciale. Insieme ai sindaci abbiamo quindi fatto il punto sulle varie emergenze accadute, ci siamo confrontati sulle esperienze dei rispettivi territori e, in particolare, ci siamo soffermati su alcuni eventi che accadono sempre con maggior frequenza. Tra questi, i fenomeni metereologici improvvisi e incendi in impianti industriali e di trattamento dei rifiuti».

Punto di riferimento

Il presidente Bui ha ricordato l’eccellenza raggiunta dal servizio di protezione civile provinciale attivo da oltre 25 anni. Risale al 1993, infatti, la prima convenzione sottoscritta tra la Provincia di Padova e la Regione Veneto per l’assegnazione di materiali e dotazioni. «Tuttora – ha spiegato Bui - nonostante i limiti operativi introdotti dalla Legge Del Rio, la Provincia rimane punto di riferimento per le attività di protezione civile del territorio. Tra i momenti più importanti c’è stata l’istituzione dei 13 Distretti di Protezione civile e l’organizzazione sempre più partecipata, intensa e professionale del volontariato. Nel 2004 è stata inoltre inaugurata la Sala operativa provinciale e il servizio di reperibilità del personale h24. Nello stesso anno, la Provincia ha istituito il Gruppo provinciale volontariato suddiviso nella sezione dedicata alle attività logistiche e in quella a supporto della Sala operativa. Da allora sono una cinquantina i volontari che hanno preso parte alle emergenze più rilevanti, sia in ambito provinciale che regionale e nazionale». Durante l’incontro, sono intervenuti anche i sindaci di Padova Sergio Giordani, di Montagnana Loredana Borghesan e di Noventa Padovana Luigi Bisato. Hanno inoltre fatto il punto della situazione sul sistema di protezione civile territoriale anche il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Vincenzo Lotito e il direttore del Dipartimento provinciale di Arpav Alessandro Benassi.