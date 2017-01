È morto Severino Rampazzo, imprenditore simbolo della Saccisica nel settore nel mobile

Severino Rampazzo è un nome proprio di persona che oggi per molti padovani è sinonimo di mobilificio. Il suo fondatore, che dà appunto il nome alla famosa catena di negozi del mobile, si è spento lo scorso fine settimana a 87 anni.

LA STORIA. L'imprenditore simbolo della Saccisica nel settore dell'arredamento, a tre anni dal diploma nel 1950 come perito industriale, iniziò l’attività di commerciante, vendendo radio, televisioni ed elettrodomestici. Quindi gli anni del boom economico, gli italiani vogliono mettere su casa e mostrare il loro benessere, ed è così che, nel 1974, Severino decise di convertire la propria esperienza commerciale nell’ambito dell’arredamento, cominciando a vendere mobili. Partito da una piccola vetrina in via Borgo Padova, ancora esistente anche se molto più estesa all'interno di un antico monastero del 16° secolo, davanti al centro commerciale Piazzagrande, oggi il marchio può vantare diversi punti vendita (Campodarsego, Rovigo e l'outlet di Codevigo) e più di 80 dipendenti.