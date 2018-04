Cambiano serratura per liberarsi degli inquilini insolventi: la finanza indaga sull'affitto in nero

Che sia stato un malinteso, un'irregolarità o una mancanza volontaria, sarà la guardia di finanza a dover fare luce sulla vicenda che vede contrapposti i due giovani e i proprietari dell'immobile.

I fatti

La vicenda risale a mercoledì sera: attorno alle 18 una giovane coppia di lavoratori ha chiamato la polizia perché non riusciva a rientrare nella propria abitazione nel quartiere Palestro, dove i due vivono da tempo in affitto in un appartamento di proprietà di un uomo.

Lo sfratto forzato

In serata sul cellulare di uno dei ragazzi è arrivato un messaggio, inviato dalla madre del proprietario di casa. Nel testo dell'sms la donna annunciava alla coppia di aver fatto cambiare la serratura della porta principale durante la loro assenza e di aver depositato in strada tutti i loro oggetti personali. Economica la motivazione del gesto, poiché a dire della signora i ragazzi da mesi non versavano l'affitto mensile.

Le indagini

Arrivati davanti a casa, i due giovani si sono resi conto che la maggior parte delle loro cose era rimasta in casa e per questo si sono rivolti alle forze dell'ordine. Quando i poliziotti sono giunti sul posto, la coppia ha affermato di essere in regola con i pagamenti, ma di non poterne rendere conto perché l'affitto veniva versato in contanti e senza regolare contratto. A quel punto sono stati contattati sia il proprietario che la madre e, dopo aver fatto aprire la porta dell'appartamento, ai ragazzi è stato concesso di entrare per recuperare tutto il necessario. Le testimonianze delle parti in causa non hanno chiarito le dinamiche della vicenda, perciò la guardia di finanza procederà nei prossimi giorni con tutte le verifiche del caso per far luce sui termini e le modalità con cui l'abitazione veniva ceduta agli affittuari.