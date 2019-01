Sfratto con sorpresa: gli inquilini abusivi nascondevano in casa chili di droga

Lo sfratto di uno straniero moroso ha portato a galla un traffico di droga ingente, smascherato dalla questura di Padova che ha arrestato tre persone.

L'ingiunzione per morosità

Gli agenti erano intervenuti solo per dare supporto all'ufficiale giudiziario, che lunedì pomeriggio ha raggiunto via Giampaolo Berti per notificare lo sfratto a una famiglia. L'affittuario, 48enne nigeriano con qualche precedente per sfruttamento della prostituzione, ha un lavoro, è regolare in Italia e ha sempre pagato l'affitto. invece non ha mai saldato le spese condominiali e così è partita la procedura per la riassegnazione dell'alloggio, notificata ieri.

Inquilini abusivi

Quando hanno bussato alla porta, la scena è stata singolare: in casa c'erano il 48enne e altre tre persone. Non erano però i suoi familiari, bensì tre connazionali a cui subaffittava una stanza per 200 euro al mese. Formalmente l'uomo ospitava un amico, il quale però portava spesso con sé la fidanzata e un altro giovane. Mentre l'affittuario apriva la porta il terzetto stava guardando un film ad alto volume e non si è accorto dei poliziotti fino a quando sono piombati in camera.

Clamorosa scoperta

Immediatamente uno di loro ha cercato di chiudere la porta a chiave, ma agli agenti è bastato un attimo per capire cosa stesse succedendo. Forte e inconfondibile, l'odore della marijuana ha pervaso le altre stanze. Con l'aiuto di un'altra volante sono riusciti a perquisire la camera, scovando 15 chili di droga impacchettati e nascosti dentro a diverse valige e un secchio, riposti in un angolo e coperti da altro materiale.

Gli arresti

I tre nigeriani sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio e condotti in questura per l'identificazione. Dopo il sequestro dell'ingente quantità di marijuana le indagini procedono a ritmo serrato. Da un lato per capire se anche l'affittuario dell'appartamento fosse coinvolto nel giro di spaccio, dall'altro per capire da dove la droga arrivasse e a quali piazze fosse diretta.