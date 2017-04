Sgame, la app che fa guadagnare Crediti giocando: l'idea lanciata da Gip

L'idea è stata lanciata dal padovano Giampietro Cutrino meglio conosciuto come Gip, conduttore televisivo, per anni nel cast de "Le Iene" che dal 2012 ha prima aperto una società di marketing e dal 2015 collabora alla realizzazione di un aggregatore mobile di giochi chiamato Sgame, la app che permette agli utenti di guadagnare Crediti giocando con i giochi suggeriti.

COME FUNZIONA? Quando gli utenti utilizzano i giochi di Sgame, il sistema carica dei crediti proporzionali al tempo di gioco. I crediti vengono assegnati ogni giorno seguente e possono essere spesi in qualunque momento per richiedere uno o più premi tra quelli proposti da Sgame. Il premio viene recapitato direttamente a casa dell'utente tramite Amazon in forma completamente gratuita, spedizione compresa.

TEAM. Esiste anche un ulteriore possibilità. Se un utente ha individuato il premio che vuole ottenere e vuole ridurre il tempo di attesa per accumularne i crediti necessari può formare un team di quattro persone, anche tra famigliari, e riunire i Crediti. Al raggiungimento del numero giusto di Crediti, il leader del team potrà riscuotere il premio a nome di tutti e verrà spedito gratuitamente tramite Amazon all’indirizzo fornito.