I nomadi non si arrendono: sgomberati per la seconda volta in pochi giorni

Incuranti dello sgombero di pochi giorni fa, i nomadi sono tornati a occupare la zona di via Longhin. O almeno ci hanno provato, perché il tempestivo intervento dei carabinieri ha stroncato sul nascere il nuovo campo abusivo.

Rifugio abituale

Li hanno scoperti martedì mattina in un parcheggio dove solitamente sostano gli autobus di linea in partenza per l'estero. Siamo in via Longhin, quartiere Stanga, tra il corso del Piovego e i tanti capannoni lungo via Venezia. Da tempo l'area di sosta è diventata un punto di riferimento per alcune famiglie nomadi, che a più riprese vi si sono stabilite allestendo un vero e proprio campo con automobili, camper e roulottes.

Lo sgombero

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, hanno trovato la stessa scena dello scorso fine settimana: un accampamento abusivo. Nel weekend c'è stato un primo sgombero che aveva ripulito l'area ma, a pochi giorni di distanza, il gruppo è tornato per insediarsi. I militari hanno scoperto una trentina di persone di diverse età intente a sistemare alla meglio le loro case mobili. Dopo aver identificato 25 adulti, le forze dell'ordine li hanno invitati ad allontanarsi, rimanendo a vigilare fino al completo allontanamento.

Il sequestro

Nel frattempo tutti i veicoli sono stati controllati per verificare che non fossero rubati e che tutti i documenti fossero in regola. Uno dei camper non aveva l'assicurazione obbligatoria ed è stato sequestrato e rimosso dal carro attrezzi.