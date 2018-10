Non c'è due senza tre: nuovo accampamento abusivo sgomberato in via Longhin

Una zona a cui sono a dir poco affezionati. Ma anche questa volta hanno dovuto levare le tende. O meglio, i camper: nuovo accampamento abusivo sgomberato in via Longhin a Padova, si tratta del terzo caso in pochi giorni coi medesimi protagonisti.

Lo sgombero

L'operazione è stata condotta nella mattinata di sabato dai carabinieri di Padova, che hanno inviato sul posto sei operatori a bordo di tre automezzi in seguito alla segnalazione giunta alla centrale operativa e relativa alla presenza di alcuni camper e roulotte all’interno di un area di sosta che viene di solito utilizzata quale capolinea per le partenze di autobus diretti all’estero. I militari dell'Arma hanno trovato i mezzi e una trentina di nomadi tra adulti e bambini, gli stessi dei due precedenti sgomberi: una volta identificate le persone, i carabinieri hanno prima contestato alcune sanzioni al codice della strada e quindi invitato gli abusivi ad allontanarsi a bordo dei propri camper, rimanendo poi sul posto per vigilare sul corretto svolgimento dello sgombero.