Sgomberata all'alba la Casetta del Popolo Berta: strada chiusa e blindata dalla polizia

All'alba di giovedì la polizia è entrata in azione in via Cardinal Callegari all'Arcella per sgomberare la Casa Popolare Berta. Si tratta di un alloggio dell'Ater che era stato occupato a maggio scorso per svolgere attività culturali e che in passato era stato utilizzato come centro per gli anziani. Il nome deriva da Berta Caceres, una dei leader delle organizzazioni popolari dell'Honduras che è stata uccisa nel 2016.

Il blitz

Il blitz ha coinvolto i reparti mobili della polizia e altre forze dell'ordine. Non si sono registrati momenti di tensione. Gli attivisti hanno chiesto attraverso un comunicato su Facebook di radunarsi tra le vie Tiziano Aspetti e Callegaris . La situazione è rimasta tranquilla per tutta la mattinata, non si sono registrati scontri e i pochi manifestanti sono rimasti a osservare i tecnici del comune che muravano l'edificio.

Il sindaco Giordani

Queste le parole del sindaco Sergio Giordani: «C’è un provvedimento del giudice che in quanto tale va rispettato, punto. Al netto delle strumentalizzazioni penose di qualcuno credo anche che il ragionamento sia più ampio. Se da un lato serve agire sempre nei binari delle regole e della legalità dall’altro gli enti pubblici non possono mai lasciare nell’abbandono spazi di loro proprietà, specie nelle zone reidenziali perché questo può generare situazioni non positive. Questo vale per il comune come vale per tutti. Ciò detto ripeto che serve sempre agire nelle regole».

L'assessore Nalin

Sulla sua pagina Facebook, Marta Nalin, assessore ai servizi sociali del comune di Padova, ha così commentato: «Tenere spazi vuoti in città è una pratica che non valorizza il patrimonio pubblico. Tenerli vuoti per venderli non può essere una soluzione, soprattutto in aree della città dove tante realtà attive chiedono spazi dove svolgere i loro servizi. Casetta Berta è un’esperienza che stava diventando punto di riferimento per molte e molti all’Arcella. Uno spazio vuoto per usare il quale sono state fatte numerose richieste ad Ater, tutte cadute nel vuoto. Ci auguriamo che la Regione e la sua azienda territoriale ripensino il loro piano di valorizzazione del patrimonio pubblico, che dovrebbe essere messo a disposizione delle persone che vivono sul territorio. Noi siamo a disposizione, come dimostrato in altre occasioni, per trovare una soluzione che possa rispondere alle esigenze del quartiere e delle persone che lo vivono».

Potere al Popolo

«Questa mattina hanno sgomberato la Casetta del Popolo di Via Cardinal Callegari 5, intitolata all'attivista honduregna per l'ambiente e i diritti sociali Berta Caceres. L'hanno fatto senza preavviso, bloccando la strada con un assurdo dispiegamento di polizia, portando via tutto quello che avevamo portato dentro, senza considerare la nostra volontà di regolarizzare i rapporti e le 1000 firme raccolte in sostegno dell'assegnazione dello spazio. Dal 1 maggio 2019, giorno della sua riapertura alla città dopo anni di abbandono e incuria, la Casetta del Popolo "Berta" è diventata un punto di riferimento per il quartiere Arcella e i suoi abitanti. Da questa mattina lo sportello salute, lo sportello psicologico, quello sulla casa e sul lavoro, il doposcuola, i corsi di italiano, di yoga e altre arti, i cineforum, i pranzi popolari, i concerti e tutte le altre attività non si potranno più fare in Casetta Berta. Perché l'hanno sequestrata e murata, chiudendo con i mattoni ogni finestra e spiraglio da cui entrava la luce. La proprietà dello stabile evidentemente la preferisce così. L'Ater infatti vuole soltanto liberarsene, venderlo a privati, non certo renderlo un luogo aperto alle persone e al quartiere. E parliamo della stessa Ater che tiene centinaia di appartamenti vuoti, sempre per svenderli, e che adesso con la legge regionale 39/2017 voluta dalla Lega incasserà 21 milioni dagli aumenti spropositati degli affitti contro cui stanno lottando centinaia di inquiline e inquilini, che anche alla Casetta Berta avevano trovato un luogo di supporto e organizzazione. L'esperienza della Casetta Berta non finirà con uno sgombero, perché il seme che abbiamo piantato ha già messo radici e fatto crescere qualcosa. Per oggi pomeriggio è già convocata un'assemblea aperta per capire come rispondere allo sgombero».

Il senatore Ostellari (Lega)

Ostellari, Lega: «Chi rappresenta le istituzioni non può difendere l’illegalità. Questo non è un ragionamento complesso, è l’abc del diritto e della democrazia. Siccome Coalizione Civica non riesce a comprenderlo, faccia dimettere tutti i suoi rappresentanti dall’Amministrazione e dal Consiglio comunale di Padova. Non puoi stare contemporaneamente con lo Stato e contro lo Stato, nelle Istituzioni e contro le Istituzioni. “Casetta Berta” non è stata sgomberata da un’entità generica, così come sembra trasparire dal commento che appare sulla pagina Facebook di Coalizione civica. È stata la Polizia di Stato a sgomberarla. Che è autorità nazionale di pubblica sicurezza. Perché gli arancioni non hanno il coraggio di chiamare le cose per nome? Perché giustificano occupazioni abusive? Come mai non rinunciano alle posizioni che hanno assunto all’interno di Istituzioni a cui non credono? Se vogliono stare fuori dallo Stato, lascino anche le poltrone o chiedano scusa - dichiara il senatore padovano della Lega, Andrea Ostellari, presidente delle Commissione giustizia a palazzo Madama - Esprimo la mia totale solidarietà alle Forze dell’ordine, ai Carabinieri e a chi li rappresenta. Sono certo che nonostante l’ennesimo chiaffo, continueranno a lavorare duro per difendere la legalità».

Eleonora Mosco

Così l'ex vice-sindaco e consigliere comunale Eleonora Mosco: «Un encomio e un sentito plauso da cittadina prima ancora che da rappresentante istitizionale, al Prefetto, Questore e alle forze dell ordine perché il principio di legalità resti presidio fisso e inviolabile della nostra città. Tanti cittadini ogni giorno mi scrivono, mi chiamano e incontro nei quartieri per chiedermi di far sentire la loro voce. È la voce della legalità. È per questo che penso ad una Padova diversa , una Padova dove vi sia un ‘ Amministrazione che anche su questo tema sia chiara, che aiuti chi rispetta le regole e non dia invece la precedenza a chi vive nell illegalità».