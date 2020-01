Carenze strutturali e rischio crolli: sgomberata la Cucina Brigante all'ex Macello

Dall'alba di mercoledì mattina è in atto lo sgombero di parte dell'immobile utilizzato da quarant'anni dalla Clac e dalle varie associazioni tra cui anche Cucina Brigante nell'area dell'ex macello in via Cornaro. Sul posto hanno operato gli agenti della polizia, i reparti mobili e gli uomini della Digos oltre ai carabinieri e alla polizia locale. Il provvedimento è stato eseguito in ottemperanza all'ordinanza di sgombero emessa dal comune di Padova date le carenze di solidità strutturale dell'edificio. Pensanti ripercussioni per la viabilità in una zona già congestionata dal traffico di tutti i giorni.

Le proteste

All'esterno si sono radunati una trentina di manifestanti che modo pacifico hanno contestato il provvedimento e che in tarda mattinata si riuniranno davanti a Palazzo Moroni per chiedere spiegazioni. Su Facebook Coalizione Civica, la lista che fa capo al vice sindaco Arturo Lorenzoni, ha scitto un post: "Come tutti voi abbiamo saputo dello sgombero dell'ex macello di via Cornaro quando la polizia è arrivata alla porta. Coalizione Civica per Padova, seconda forza al governo della città, non era al corrente di quello che stava per succedere.

Un precedente grave e che non deve ripetersi. Perché ci sono soluzioni diverse, come quella di costruire assieme un progetto per ridare alla città un bene comune. Li si fa con fatica, lavoro e passione, non con gli sgomberi. E a questo metodo noi rimaniamo fedeli, non ad altri che non ci appartengono".