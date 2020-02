Il Gramigna occupa un ex scuola materna: sgomberata dopo poche ore dalle forze dell'ordine

Dall'occupazione allo sgombero. Il tutto in poche ore: sabato movimentato in zona Città Giardino a Padova.

Dall'occupazione allo sgombero

Tutto inizia nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 febbraio, quando il Cpo Gramigna occupa l'ex scuola materna (chiusa dal 2015) all’angolo tra via Pio X e via Marco Polo a Città Giardino nei pressi del Bastione Alicorno. Ed è da poco passata l'alba quando lo annunciano sulla propria pagina Facebook, non immaginando però cosa sarebbe successo dopo: poco prima delle 10, infatti, sul posto arrivano le forze dell'ordine per lo sgombero. Il tutto comunicato con un nuovo post sulla pagina Facebook del Gramigna: «La Questura da subito ha blindato ogni ingresso alla scuola, chiudendo anche il parco comunale alle spalle, minacciando di sgombero con la scusa dell'allarme Coronavirus in Veneto», seguito poi da un secondo messaggio: «La celere è sul posto e sta per fare irruzione, alcuni compagni sono sul tetto».

Sgombero effettuato

Lo sgombero è stato completato intorno a mezzogiorno: gli attivisti all'interno e sul tetto dell'edificio sono stati fatti sgomberare, mentre i cancelli dell'ex asilo sono stati nuovamente sigillati.