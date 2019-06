Famiglia di abusivi sgomberata dalla casa Ater: tafferugli in strada con i collettivi

Notizia in aggiornamento

Si sono vissuti attimi di tensione davanti giovedì mattina al civico 36 di via Palestro, nella zona ovest della città. Nell'appartamento al piano terra occupato da una famiglia africana si sono presentati i funzionari di Ater insieme agli agenti per rendere effettivo lo sgombero.

Lo sgombero

L'operazione è cominciata poco dopo le 9 con diversi mezzi della questura in appoggio all'ufficiale giudiziario e a due addetti dell'ente per l'edilizia popolare, proprietario dell'immobile. Da una paio d'anni l'abitazione risulta occupata dal nucleo familiare. Diversi sarebbero stati gli avvisi di sfratto, fino a quello odierno diventato esecutivo.

I tafferugli

In strada si è formato un capannello di curiosi e attivisti di vari collettivi di sinistra e associazioni arrivati per manifestare la propria vicinanza alla famiglia sfrattata. Alcuni di loro sono stati protagonisti di un breve scontro fisico con le forze dell'ordine, che avrebbe parzialmente coinvolto anche il 47enne, conclusosi con il fermo di due giovani. La coppia di attivisti è stata trasferita in questura dove la loro posizione è in fase di valutazione.

Porte sigillate

Ristabilita la calma, fino alle 13 agenti e incaricati hanno piantonato il civico mentre i congolesi trasferivano all'esterno i loro beni. Caricati i bagagli sull'automobile parcheggiata in strada, la famiglia è stata presa in carico dai servizi sociali per essere trasferita in una struttura protetta. Insieme ai due genitori c'era anche una delle figlie minorenni. I tecnici hanno poi provveduto a sbarrare le finestre e la porta d'ingresso con pannelli in metallo per impedire il rientro.