Nuovo sgombero in quartiere Palestro: forze dell'ordine in assetto anti sommossa

Notizia in aggiornamento

Nuovo sgombero nel quartiere Palestro dove martedì mattina sono inziate le operazioni per dare esecuzione allo sfratto a una famiglia straniera, probabilmente nigeriana, che vive al civico 10 via delle Melette.

La situazione

Una decina di carabinieri in assetto anti sommossa stanno presidiando la zona. Alcuni ragazzi dei collettivi antagonisti si sono precipitati in strada per portare la loro solidarietà alla famiglia sotto sfratto. Due settimane fa, sempre in zona Palestro, un'analogo fatto aveva portato a degli scontri tra antagonisti e polizia con due arresti. Per ora la situazione è sotto controllo.