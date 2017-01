Segnalato appartamento pieno di felini a Padova, sgomberate decine di esemplari

L'appartamento di 70 metri quadri dove vivevano circa quaranta gatti è stato sgomberato.



SGOMBERO. L'operazione, in zona Crocefisso a Padova, è stata portata a termine da Comune, Ater e Usl: a segnalare la situazione in cui viveva una famiglia di Padova, i residenti che avevano notato il viavai di decine e decine di felini dall'appartamento, tenuto in condizioni igienico-sanitarie precarie. In queste ore trenta esemplari sono stati trasferiti dopo la sterilizzazione, in quanto il limite massimo di animali consentiti all'interno di un'abitazione è di dieci.