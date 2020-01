Viveva in un gazebo in strada dall'estate: arriva lo sgombero per il falegname disoccupato

Ha resistito per oltre cinque mesi, prima nel caldo torrido dell'estate padovana, poi nel freddo pungente dell'inverno. Il suo gazebo era diventato un simbolo in via Colonnello Piccio ma alla fine Rossano Visentin si è dovuto arrendere: il Comune ha chiesto aiuto alla polizia per sgomberarlo.

Lo sgombero

L'operazione si è svolta la mattina di giovedì, quando nel giardino dei Carpini del quartiere Torre sono arrivati gli agenti della questura insieme al personale di Palazzo Moroni. Al 47enne padovano è stato notificato un ordine di sgombero per l'occupazione abusiva del suolo pubblico, dove da fine luglio aveva piantato un gazebo con dentro un divano, un tavolo e pochi altri averi. Durante l'estate infatti Visentin aveva perso la madre con ci viveva e con lei il diritto all'appartamento. Disoccupato con un passato da falegname aveva diritto al Reddito di cittadinanza ma con quei soldi era impossibile mantenersi e pagare un affitto. Da lì la scelta di vivere in strada. C'erano stati gli appelli, le visite degli assessori, ma poi la situazione era rimasta in stallo. Fino a ora, quando il Comune ha chiesto il supporto alla polizia per l'allontanamento dell'uomo. Visentin da parte sua si è dimostrato collaborativo e non ha opposto resistenza. L'amministrazione comunale gli offrirà ora la possibilità di essere seguito dai servizi sociali, che starà a lui accettare o meno. Il quartiere intanto si è diviso tra chi sta cercando di mobilitarsi per trovare una soluzione e chi senza mezzi termini condanna l'occupazione abusiva.