Ponte di Borgoricco, Veneto Strade assicura: "Tutto sotto controllo, il transito è sicuro"

Arrivano le assicurazioni di Veneto Strade in merito al ponte di Borgoricco lungo la regionale del Santo.

"Ponte sicuro"

Queste le parole del comunicato: "Veneto Strade comunica che la situazione del ponte lungo la Strada regionale del Santo che sovrappassa via Piovega a Borgoricco, lesionato alcuni mesi fa da un camion in transito, dal punto di vista statico è in condizioni di sicurezza. Infatti i puntelli messi in opera garantiscono la massima tranquillità di transito. Ovviamente i lavori di ripristino, che saranno sostenuti finanziariamente dall’assicurazione del camion, verranno realizzati con la massima urgenza possibile. A tal proposito sabato 25 agosto dalle ore 6 alle ore 8 del mattino, sarà effettuata una prova di carico per il riscontro finale del progetto. Se l’esito sarà quello previsto il restauro della trave verrà appaltato immediatamente. Per l’esecuzione dei lavori sono previsti 20 giorni".