Sicurezza scuole: in arrivo oltre 12 milioni di euro, in provincia finanzieranno 36 istituti

Sono 65 i milioni di euro destinati a interventi per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle scuole in Veneto. Lo ha sottolineato il deputato del Partito Democratico Alessandro Zan.

IL FINANZIAMENTO



Più di 12 milioni finanzieranno 36 scuole della provincia di Padova. Tra queste la “Mameli” di Padova (quasi 750mila euro), la “De Amicis” di Carmignagno di Brenta (1,9 milioni di euro) e la “Chinaglia” di Montagnana (quasi 450mila euro). A breve partirà la nuova programmazione triennale con un budget finanziario di circa 1,4 mld di euro, e ulteriori scorrimenti fatti con le economie di gara delle precedenti annualità dei mutui BEI per nuove edificazioni.

COMUNI INTERESSATI



“Durante questa legislatura abbiamo fatto uno sforzo enorme sull’edilizia scolastica, consentendo ai Comuni di utilizzare le risorse disponibili e investendo al livello nazionale fondo per 10 miliardi di euro, un’operazione senza precedenti per la sicurezza dei bambini e dei ragazzi nelle scuole” Così Alessandro Zan. “Siamo quindi felici che questa legislatura si concluda con una notizia che guarda, anche a Padova, al futuro

delle nuove generazioni” conclude Zan. Gli altri Comuni le cui scuole riceveranno finanziamento sono: Megliadino San Vitale, Camposampiero, Masi, Brugine, Conselve, Galliera Veneta, Curtarolo, San Pietro Viminario, San Martino di Lupari, Bovolenta, San

Giorgio delle Pertiche, Limena, San Giorgio in Bosco, Cervarese Santa Croce, Baone, Boara Pisani, Este, Casalserugo, Noventa Padovana, Selvazzano, Saletto, Pontelongo.