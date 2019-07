La Padana Superiore fra le strade più pericolose d'Italia: stretta sui controlli

Verifiche sul rispetto delle norme per il trasporto dei bambini, sull'abuso di alcol e droga alla guida saranno alla base dei controlli in programma dal 1 luglio al 31 agosto a cura dei militari di Padova.

Maglie nere per la sicurezza

L'iniziativa "Adotta una strada" torna con la settima edizione a sancire la collaborazione tra l'Arma e la fondazione Ania, per ridurre gli incidenti con un'azione di prevenzione e informazione. Cinque le sorvegliate speciali in tutta Italia: oltre alla statale 11 "Padana Superiore" che con i suoi 428 chilometri collega Torino a Venezia, occhi puntati anche sull'Aurelia, la Tirrenia Inferiore, l'Orientale Sicula e la Carlo Felice, tristemente note come le strade più pericolose del Paese.

I numeri

Lo confermano i dati Aci 2017: la Padana Superiore, che nel Padovano procede parallela all'autostrada A4 da Mestrino fino alla riviera del Brenta, in un anno ha registrato 597 incidenti con 16 morti e 854 feriti. Più di un incidente per chilometro. Sulle cinque strade in oggetto, l'indice di mortalità (rapporto tra decessi e numero di incidenti) più alto si riscontra nel mese di agosto, a luglio invece c'è stato il numero più alto di morti (341).

Controlli e prevenzione

I carabinieri intensificheranno i controlli soprattutto durante la notte, regalando ai fermati un etilometro monouso e un opuscolo informativo sul trasporto dei minori. Durante la sesta edizione dello scorso aprile in un mese erano stati controllati 13mila veicoli e 17mila persone.