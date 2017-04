Sicurezza stradale, a Padova incidenti in calo (-4,9%) ma aumentano quelli mortali (+15,7)

Ammonta a 6 milioni e 430mila euro la cifra che la Regione ha destinato per l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza delle strade del Veneto a seguito dell’approvazione della graduatoria relativa al bando del 2016, e giovedì l’assessore ai Lavori pubblici e infrastrutture, Elisa De Berti, ha sottoscritto, a palazzo Balbi a Venezia, gli accordi di programma con i sindaci (o loro delegati) dei 35 Comuni beneficiari dei contributi, grazie ai quali saranno realizzate opere per complessivi 15 milioni di euro.

SICUREZZA STRADALE. "La Legge regionale 39/1991 - ha spiegato l’assessore De Berti - prevede la possibilità di finanziare interventi sulla mobilità comunale nella misura massima dell’80% della spesa prevista e pertanto, dopo aver sentito la competente Commissione consiliare e individuati i criteri di assegnazione, come Giunta abbiamo dato priorità alle seguenti opere, proposte dai Comuni, finalizzate a garantire una maggior sicurezza delle nostre strade, privilegiando comunque quelle sulle quali negli ultimi tre anni si sono verificati più incidenti: superamento delle situazioni di criticità relative a intersezioni a raso; tecniche di moderazione del traffico; ammodernamento delle strutture viarie esistenti; opere alternative agli attraversamenti dei centri urbani; attivazione di segnaletica a messaggio variabile; realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili protetti".

QUI I COMUNI BENEFICIARI E GLI INTERVENTI

DATI INCIDENTI VENETO. L’assessore ha inoltre ricordato che, in base alle elaborazioni dell’Ufficio Statistica della Regione sugli ultimi dati completi disponibili in materia di incidentalità stradale, cioè quelli del 2015, il Veneto ha registrato una diminuzione degli incidenti rispetto all’anno precedente ma anche rispetto al quinquennio 2011-2015. Sono stati infatti rilevati dagli organi di polizia 13.867 incidenti (-0,7% sul 2014 e -10,9% sul 2011), di cui 303 mortali (-1% e -13,9%), 315 morti (-3,1% e -14,6%) e 19.156 feriti (-1,8% e -11%). Una situazione migliore rispetto a quella nazionale del 2015, che pur in presenza di un calo del numero degli incidenti (-1,4%) e dei feriti (-1,7%), segna un aumento del numero degli incidenti mortali (+1,9%) e dei morti (+1,4%).

DATI INCIDENTI STRADALI IN VENETO

DATI PADOVA E ALTRE PROVINCE VENETE. Su base provinciale, nel Veneto, le variazioni del numero di incidenti del 2015 rispetto al 2014 sono comprese tra il -4,9% della provincia di Padova e il +3,2 della provincia di Vicenza; per il numero dei morti tra il -19,2 della provincia di Verona e il +15,7 di quella di Padova e tra il -6,9% della provincia di Belluno e il +0,8% della provincia di Verona per il numero dei feriti.

DATI INCIDENTI STRADALI NELLE PROVINCE DEL VENETO