Una tre giorni di economia a Padova tra finanza, autonomia e sfide globali: il programma

Il 19, 20 e 21 settembre 2018 si terrà a Padova la XXX Conferenza Annuale della Società Italiana di Economia Pubblica (SIEP), organizzata dal Centro di Ricerca Interuniversitario sull’Economia Pubblica (CRIEP), in collaborazione con il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università di Padova e la stessa SIEP.

L'evento

Il Direttore del CRIEP Luciano Greco, docente di Scienza delle finanze all’Ateneo di Padova, spiega così l’importanza dell’evento: «La SIEP è un’istituzione scientifica prestigiosa. Tra i suoi membri si annoverano illustri studiosi, ma anche personalità che hanno ricoperto importanti incarichi istituzionali, sia in Italia che all’estero. Nei trent’anni di attività, le conferenze della SIEP hanno conciliato il rigore scientifico con il dibattito su argomenti di politica economica attuali per l’Italia, l’Unione europea e la comunità internazionale. È un momento di riflessione anche per le scelte che il nostro Paese è chiamato ad affrontare.» «Ecco perché», aggiunge il prof. Greco, «siamo particolarmente orgogliosi che questo evento si svolga, per la prima volta, a Padova. Ed è particolarmente felice la coincidenza di questa iniziativa con i vent’anni di attività dello stesso CRIEP, fondato nel 1998 dalle Università di Padova, Venezia e Verona.»

Il programma

Nei tre giorni della conferenza, oltre 160 economisti, provenienti da Università e istituzioni di ricerca italiane e straniere, presenteranno le loro ricerche e si confronteranno con esperti e rappresentanti di istituzioni pubbliche e private in tavole rotonde attinenti al tema generale della conferenza di quest’anno, che è “Cambiamenti strutturali globali, le sfide per gli Stati”. Il Direttore del CRIEP così chiarisce l’importanza del tema scelto quest’anno: «Negli ultimi trent’anni, si è costruito un consenso crescente tra gli esperti attorno all’idea che i mercati e gli Stati siano “entrambe istituzioni imperfette” e pertanto l’obiettivo fondamentale della ricerca e della politica economica diventa l’identificazione della “forma più appropriata d’intervento pubblico”. La tragedia del Ponte Morandi e della sicurezza delle infrastrutture nel nostro Paese evidenzia in maniera drammatica la centralità di questi problemi. Più in generale, le nuove sfide globali richiedono il rafforzamento della collaborazione tra pubblico e privato, oltre che tra istituzioni locali, nazionali, europee e internazionali, con l’obiettivo finale della revisione delle regole dei mercati nazionali e globali».

I due eventi top

Di particolare interesse saranno due eventi della Conferenza SIEP 2018 aperti al pubblico: giovedì 20 settembre dalle 16.30, in Aula Magna a Palazzo del Bo in via VIII febbraio 2 a Padova, si terrà la tavola rotonda – organizzata in collaborazione con gli Istituti di ricerca regionali – sul tema “Il federalismo asimmetrico in Italia e in Europa”, introdotta da Luciano Greco, Direttore del CRIEP e dal saluto del Sindaco di Padova, Sergio Giordani, e moderata da Gilberto Muraro, Presidente della Fondazione CARIPARO, durante la quale si confronteranno esperti accademici, delle istituzioni di ricerca e rappresentanti di governo, tra cui il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze on. Massimo Garavaglia, Mario Bertolissi dell’Università di Padova, Solé Ollé dell’Università di Barcellona e Stefano Piperno dell’IRES Piemonte. L’obiettivo della tavola rotonda è di andare oltre i limiti del dibattito politico sul tema dell’autonomia, ponendo a confronto le valutazioni degli esperti di diverse discipline e le esigenze delle istituzioni e inquadrando la situazione italiana nel più generale quadro europeo, con particolare riferimento alla situazione di altre regioni autonome europee (es. la Catalogna in Spagna). Venerdì 21 settembre dalle 13.00, nell’Aula 12 della Scuola di Economia dell’Università di Padova, in via Bassi 1, verrà presentato il Rapporto annuale edito dal Mulino “La finanza pubblica italiana: rapporto 2018”. Il Rapporto analizza le politiche adottate dagli ultimi governi con riferimento ai più rilevanti ambiti d'intervento pubblico (conti pubblici, fisco, previdenza e assistenza, sanità, federalismo, public utilities, infrastrutture).