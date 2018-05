“Aspettiamo da due mesi una risposta dal Comune”: il comitato pro Parco delle Farfalle non ci sta

Attendere prego. Due mesi, per l’esattezza: il comitato a sostegno del Parco delle Farfalle di Mortise aspetta infatti da 62 giorni una risposta dal Comune di Padova.

La denuncia

A sollevare la questione è lo stesso Comitato, che affida a un comunicato la propria denuncia: “Il 21 marzo scorso abbiamo inviato una raccomandata, sottoscritta da 200 firmatari e anticipata via mail, al signor sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali tutti, sia di maggioranza che di minoranza, per sensibilizzarli su alcuni problemi, peraltro risolvibili con un po’ di buon senso e di buona volontà, relativi al Parco delle Farfalle di Mortise. Abbiamo chiesto perché il Parco non è dotato di area attrezzata a giochi ed è privo di illuminazione e come mai dal fossato spesso maleodorante tracimano su area pubblica acque di dubbia ‘qualità’ igienico sanitaria. Abbiamo inoltre richiesto informazioni sull’area cani, realizzata (ma con un unico ingresso) su Via Bajardi e aperta 24 ore su 24, diventando così ricettacolo, non solo di cani ma anche di persone che non sempre sono animate da ‘intenzioni benevole’. Ci saremmo aspettati una risposta dal Sindaco, dagli amministratori, dall’assessore delegato dottoressa Gallani, che per la carica che riveste deve conoscere tutte le problematiche del Parco, dai consiglieri comunali, anche da una segretaria o da un segretario. Da qualcuno, insomma, che abbia letto e preso in considerazione una richiesta di 200 cittadini, che con educazione e rispetto si sono rivolti ai loro amministratori. Invece niente, non ci è stato dato alcun riscontro”.

“Vogliamo una risposta da sindaco e assessori”

Questa la conclusione polemica del Comitato: “Non abbiamo mai preteso che i problemi si risolvessero immediatamente, anche perché nemmeno il Sindaco e l’assessore Gallani hanno la bacchetta magica, ma crediamo che debbano avere almeno la cortesia di dare una risposta anche a noi, e non solo dare credito a fantomatici comitati che, senza alcun fondamento, portano discredito e malelingue al lavoro, alla passione e all’impegno che, secondo noi cittadini e genitori, sta profondendo quotidianamente e in modo più che soddisfacente il gestore del Parco. È lecita una domanda all’Amministrazione Comunale: La giustificazione e la legittimazione a non tenerci in considerazione e a non darci alcun segno di risposta fa parte di un accanimento nei confronti dell’attuale gestione del Parco delle Farfalle?"