A fuoco silos pieno di segatura in un mobilificio: i pompieri al lavoro fino all'alba

Un silos alto sedici metri è andato in fiamme nella prima serata di mercoledì e i vigili del fuoco hanno lavorato ininterrottamente fino all'alba per riuscire a mettere in sicurezza tutta l'area e a terminare le operazioni.

Il rogo

A bruciare è stato il silos di segatura di un mobilificio di via dell'Artigianato a Megliadino San Vitale nella Bassa Padovana. Le squadre dei vigili del fuoco accorse prima da Este e in supporto dalla centrale di Padova con un’autopompa, un’autobotte, un’autoscala e dieci operatori, hanno prima lavorato allo spegnimento delle fiamme e successivamente il personale ha proceduto al raffreddamento e allo svuotamento del contenuto per evitare possibili cedimenti della struttura. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni si sono concluse verso le 7.