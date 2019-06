Finge un tamponamento con un tedesco sulla Valsugana: arrestato 23enne pregiudicato

Ha notato l’automobile con targa straniera e ha tentato di fingere un incidente stradale per farsi risarcire i danni. Poco dopo è intervenuta una pattuglia della polizia che ha smascherato il truffatore, arrestandolo.

Pregiudicato

L’episodio si è verificato sabato mattina lungo la Valsugana in località Paviola nel comune di San Giorgio in Bosco. Verso le 11 un ventitreenne che abita a Roma ed è nato a Palermo, a bordo della sua Golf, ha finto di essere stato toccato con lo specchietto da una Honda Civic al cui volante era seduto un uomo tedesco. I due si sono messi a discutere, fermandosi a bordo strada con la frecce accese. I poliziotti hanno eseguito un controllo, capendo che si trattava di una truffa con la tecnica della simulazione dell’incidente stradale. Il conducente L.D., già gravato da precedenti per simili episodi, è stato quindi identificato e arrestato.