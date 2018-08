Rapina da 10mila euro al distributore? Si era inventato tutto per derubare il padre

Si è inventato tutto il 42enne che lunedì mattina ha raccontato di essere stato rapinato nella pompa di benzina di via Uruguay. Il 42enne figlio del titolare è stato denunciato. Tutto è iniziato verso le 10.40 quando alla centrale operativa della polizia è stata inviata una richiesta di soccorso: “Erano in due con casco integrale sopra una moto, mi hanno puntato il coltello e hanno rubato i 10mila euro di incasso”.

Mai successo

Gli agenti da subito hanno capito che qualcosa non quadrava nella ricostruzione di quella strana rapina e hanno iniziato a mettere sotto torchio il 42enne che nel pomeriggio ha raccontato la verità. L’uomo, fino a quel momento incensurato, è stato denunciato per simulazione di reato e appropriazione indebita.

Nel bagagliaio

La pompa di benzina è stata passata al setaccio fino a quando non è emersa la verità: il 42enne aveva nascosto i soldi sotto alcune carte in ufficio. L’uomo dopo aver levato l’incasso dalla colonnina del distributore automatico ha messo in scena la finta rapina per sperare di farla franca e sottrarre la cospicua somma di denaro al padre.