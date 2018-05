Sindacato di Polizia, a Padova si costituisce "Lo Scudo": Ivan Russo il nuovo segretario

Si è costituito anche nella provincia di Padova “Lo Scudo”, sindacato del personale della polizia di Stato, che ha eletto quale segretario generale provinciale Ivan Russo, dirigente sindacale giovane ma di già provata esperienza.

Il nuovo incarico

“E’ con senso di responsabilità e insieme con grande entusiasmo che mi accingo ad assumere questo incarico – dichiara il neo segretario Ivan Russo – convinto che il sindacalismo svolga una funzione importantissima non solo a tutela dei diritti dei poliziotti e delle loro famiglie, oggi non sempre riconosciuti, ma debba essere anche di costante stimolo nei confronti del mondo politico e istituzionale, oltre che dell’amministrazione della pubblica sicurezza, perché una polizia efficiente e ben organizzata, con personale soddisfatto e gratificato, è garanzia di sicurezza per i cittadini onesti e per tutto il paese”.

Monitoraggio

In ambito provinciale avvierò - in questo sicuramente potendo contare sul prezioso sostegno dei colleghi della federazione FSP polizia di stato – ES - LS, nella quale siamo costituiti - un costante monitoraggio delle condizioni di servizio dei poliziotti della provincia, volto a far emergere eventuali situazioni di disagio, al fine di discuterne con la dirigenza della polizia per trovarvi soluzioni tempestive e condivise. Ringrazio quanti – già in queste prime ore – mi hanno inviato graditi e numerosi messaggi di auguri e la nostra Segreteria Nazionale che mi ha affidato anche il prestigioso ruolo di connsigliere nazionale”.

Fsp

Il segretario regionale di FSP polizia di stato Luca Capalbo si complimenta a nome di tutta la segreteria provinciale di Padova con il nuovo segretario provinciale dello “Scudo” Ivan Russo, che ha deciso di entrare a far parte della stessa federazione sindacale, con l’augurio di poter lavorare proficuamente insieme al fianco dei colleghi di tutta la provincia.