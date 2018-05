Il sindaco Costa: "Limena e gli altri comuni colpiti dal nubifragio chiederanno lo stato di calamità naturale"

"Attiveremo la richiesta di calamità naturale per tutelare aziende, agricoltori e privati cittadini che hanno subito danni. Oggi abbiamo terminato ultimi interventi, non ci sono più disagi particolari". Non sono stati giorni facili per Limena e per molti comuni dell'alta padovana. Ma a Limena, in pochi giorni, il grande incendio con conseguente nube che ha preoccupato non poco gli abitanti e poi la straordinaria pioggia. Se da una parte ha contribuito a ripulire l'aria, dall'altra ha creato non pochi disagi.

Riunione tecnica

"Bisogna rendersi conto - ci ha spiegato al telefono il sindaco di Limena, Costa - che sono caduti 70 mm di acqua in 20 minuti. E' piovuto un’ora, 100 mm di acqua. E' quella che di solito cade in un anno. Sono eventi imprevidibili quindi inquantificabili a priori. E' dal 2004 che non succedeva un evento come questo. Da quel momento furono fatti degli interventi alla rete idrica, sempre di concerto con il consorzio che gestisce i corsi d'acqua, ma ora ci sarà bisogno di nuovi interventi. Per questo oggi ci siamo subito trovati, anche con i tecnici del comune. Un briefing con l'ufficio tecnico. Abbiamo redatto un piano acque per individuare i punti deboli dove sarà opportuno intervenire",

Due canali

"Il canale di scolo - spiega ancora il primo cittadino - verso il brentella, nella zona nord, e quello a sud che serve l'area industriale e va nel Brenta, non hanno sopportato un carico così importante di acqua. Questi due opere, che sono relativamente recenti, non sono bastate a scongiurare i problemi". Servirà un po' di tempo per gli accertamenti: "Anche se - spiega Costa - non sappiamo ancora esattamente dove bisogna intervenire, nello specifico, abbiamo già dirottato risorse che dovevano essere impiegate in altro per scongiurare il ripetersi di una situazione come quella che abbiamo vissuto. Vedremo quindi che tipologia di intervento bisognerà fare, confrontandoci anche con i comuni vicini, che soffrono i nostri stessi problemi".

La Protezione Civile

"Abbiamo verificato e constato ancora una volta la bravura della protezione civile Piazzola, Villafranca e Campo San Martino. Le squadre del distretto medio Brenta si sono comportate in maniera esemplare, da manuale. A questo propostito un ringraziamento va anche ai vigili del fuoco. Hanno offerto grande collaborazione in totale coordinazione con la Protezione Civile".

Le urgenze

Al netto degli studi che avete avviato e che comporteranno evidentemente un po' di tempo, c'è qualche punto dove è invece chiaro che bisogna intervenire subito? "2 o 3 interventi urgenti da fare subito li abbiamo già individuati in tempo reale, durante gli interventi. Ma per le cose più importanti bisogna aspettare, consultare anche la Regione e tutti quei passaggi che bisogna rispettare in questi casi".

Memoria

"Cittadini di una certa età - racconta il sindaco prima di salutare - mi hanno detto che una cosa così non l'avevano mai vista. Forse diventeranno sempre più frequenti ma in ogni caso sono fenomeni impressionanti. Importante che nessuno abbia corso seri rischi per la propria incolumità. E' sempre la prima preoccupazione".

il piano delle acque ci aiuterà a individuare gli interventi