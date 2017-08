La foto del sindaco alla festa della sala slot: scoppia la polemica in consiglio comunale

Dopo la foto postata su facebook dal sindaco di San Giorgio in Bosco intento a festeggiare il primo anno di attività della sala slot “Ye’s Macao” è scoppiata la polemica nel paese dell’Alta. L’immagine ritrae il primo cittadino Renato Miatello a festeggiare il taglio della torta con tanto di fuochi d’artificio.

L'OPPOSIZIONE. La cosa è arrivata in consiglio comunale e ha riportato al centro dell’attenzione il problema della ludopatia. “Non rendiamoci complici del gioco d'azzardo” hanno spiegato gli esponenti del gruppo San Giorgio Riparte Valentina Campagnaro, Giuliana Lorenzetto, Elena Villanova e Simone Prai. “L'amministrazione comunale ha più volte svolto attività di promozione di sale slot, accogliendo la pubblicità pure sul notiziario comunale, ma il gioco d'azzardo è cresciuto in questi anni in modo esponenziale”. La sala slot si trova a Paviola e quotidianamente accoglie clienti da diverse zone. Il fenomeno del gioco d’azzardo legalizzato vale qualcosa come 76 miliardi di euro all’anno in italia, quasi 1500 per ogni adulto tra slot, gratta e vinci, lotterie e poker on line.

POLEMICHE. Spesso la questione porta nel baratro le famiglie, che non arrivano a fine mese o che consumano l’intero stipendio davanti alle macchinette, tanto che negli ultimi anni è stato creato il gruppo “Giocatori Anonimi” per aiutare le persone in difficoltà. Il sindaco dal canto suo ha spiegato: “Sono stato invitato a una festa, andandoci come privato cittadino. Si tratta di un locale in regola, che ha le autorizzazioni e gestito da una coppia cinese ben inserita. La ludopatia è un problema grosso ma il comune non può bloccare le sale slot”.