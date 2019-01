Il Sindaco Mortandello riceve tv brasiliana per il progetto Tex Willer

Giovedì 3 gennaio il Sindaco Mortandello ha ricevuto in Municipio un’emittente televisiva nazionale brasiliana, ComicsTV, interessata al progetto del parco dedicato a Tex Willer.

Tex Willer

«Dopo l’Italia il Brasile è il paese dove più si legge Tex Willer e la notizia di una possibile realizzazione di un parco tematico dedicato a Tex Willer ha generato grande entusiasmo», spiega Thiago Gardinali, giornalista brasiliano grande appassionato di fumetti. «Se il parco verrà realizzato si ha la certezza che molti brasiliani verranno a Montegrotto Terme per visitarlo». Dopo l’intervista al Sindaco l’incontro è proseguito con una visita alla cava dove dovrebbe sorgere il parco dedicato a Tex, con l’illustrazione dei dettagli del progetto.

Brasile

«L’interesse del Brasile per questa iniziativa è una grande opportunità per Montegrotto Terme e per l’intero territorio euganeo», commenta il Sindaco Mortandello: «Per noi è grande motivo di soddisfazione che i nostri progetti abbiano risonanza anche all’estero, addirittura in Sudamerica». La speranza del primo cittadino che molti visitatori, e sono tanti, che dal Paese verdeoro si recano in Veneto per visitare le grandi città possano essere attratti da questa opportunità.

Tv

All’appuntamento con la tv brasiliana ha partecipato anche Sergio Bonelli, con il quale successivamente si è svolta un’intervista presso Cava Bonetti, dove dovrebbe sorgere il parco tematico. I giornalisti brasiliani hanno apprezzato anche gli scavi archeologici di Montegrotto Terme e si sono mostrati molto interessati anche rispetto alla tematica termale, visitando e pranzando in un hotel della zona.