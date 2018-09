Sinigaglia tuona: “Programmazione disattesa, a Camposampiero Pediatria rischia la chiusura”

“Le preoccupazioni e la protesta dei sindaci dell’Alta Padovana sono le nostre, per questo come Partito Democratico sosteniamo la loro mobilitazione”. Claudio Sinigaglia, a nome del gruppo dem in Consiglio regionale, si schiera a fianco di amministratori e cittadini che manifesteranno sabato prossimo, 29 settembre, alle 10.30 per l’ospedale di Camposampiero, in particolare a sostegno del reparto di Terapia intensiva neonatale.

"Fuga di pediatri"

“Nell’ultimo anno c’è stata una vera e propria fuga di pediatri e anche il primario, Marco Filippone, ha presentato le proprie dimissioni per le difficoltà a garantire servizi e prestazioni adeguate. È una situazione insostenibile, di cui la Regione deve farsi carico. Camposampiero ha sempre rappresentato il punto di riferimento per l’area materna e infantile dell’Alta Padovana, ma se continua questo andamento rischia la chiusura. La programmazione sociosanitaria è stata disattesa e non è l’unico caso a Camposampiero: il Centro traumatologico ortopedico, il primo del Veneto, inaugurato un anno fa da Zaia in pompa magna è incompiuto perché non sono state inserite le figure professionali scritte nelle schede sanitarie: manca il neurochirurgo, non c’è la chirurgia vascolare. E menomale che l’iperspecializzazione del Piero Cosma doveva essere un modello da esportare in tutta la regione!”.