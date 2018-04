Sinigaglia: “Organici ridotti e mezzi vecchi, sostegno allo sciopero dei vigili del fuoco”

“I vigili del fuoco svolgono un ruolo fondamentale e devono essere messi in condizione di operare al meglio. Con un organico ridotto e mezzi vecchi e inadeguati però è impossibile. Per questo siamo al loro fianco”. In una nota Claudio Sinigaglia, consigliere regionale del Partito Democratico, esprime il sostegno del gruppo alla protesta dei vigili del fuoco della provincia di Padova, che sabato 28 aprile sciopereranno per la terza volta in meno di un anno.

Le considerazioni

“Se vengono ridotte le unità delle squadre operative, si aumenta il carico di lavoro e contemporaneamente si abbassa il livello di sicurezza. Da tempo lamentano il peggioramento della situazione, ma le loro richieste sono sempre state disattese. Anche il dirigente del comando padovano ha ammesso le criticità, così come il prefetto che ha scritto al ministero dell’Interno e il sindaco Giordani che si è detto disponibile, per le proprie competenze, a trovare una soluzione. Andiamo verso la stagione estiva quando il numero degli interventi cresce in maniera esponenziale, crediamo quindi sia questo il momento giusto per ascoltare l’appello dei vigili del fuoco: non è possibile garantire un soccorso adeguato e tempestivo facendo affidamento soltanto sullo spirito di sacrificio dei singoli”.