Cimiteri, sopralluogo dell'assessore: calendario per i lavori di sistemazione

Nei scorsi giorni l’assessore alle Risorse umane e ai Servizi cimiteriali Francesca Benciolini ha visitato il Cimitero Maggiore di Padova e diversi cimiteri del territorio. "Si tratta di luoghi dove le persone si raccolgono in momenti delicati e sentiti – spiega l’assessore – Per questo è importante che siano accessibili, curati, accoglienti. Con i tecnici ci siamo confrontati per capire non solo come organizzare gli interventi di manutenzione, ma anche per andare incontro ai cittadini che avevano segnalato delle problematiche e che ringraziamo per questo".

CALENDARIO DEI LAVORI.

Dagli incontri tra l’assessore e i funzionari è emersa la volontà di provvedere a una generale sistemazione: "Nonostante i limiti dovuti alla carenza di personale – continua Benciolini – Assieme ai responsabili del settore abbiamo messo a punto un calendario di lavori, in particolare per la cura del verde, in tutti i cimiteri padovani che inizieranno proprio in questi giorni. Il calendario sarà comunicato attraverso dei cartelli affissi agli ingressi, in modo che tutti possano esserne informati, in un’ottica di massima trasparenza. Anche l’accessibilità ci sta a cuore, spesso persone anziane si trovano in difficoltà a visitare i propri cari: per questo abbiamo allo studio alcune soluzioni in particolare per il Cimitero Maggiore mentre teniamo monitorati anche i parcheggi in particolare dei cimiteri del territorio. Di concerto con l’assessorato ai Lavori Pubblici abbiamo anche in programma la sistemazione e la rimessa in funzione della fontana nell’area più nuova del cimitero Maggiore".