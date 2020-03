«Sbloccata la situazione del nuovo ospedale di Padova»: l'annuncio di Zaia

« Abbiamo sbloccato anche la situazione relativa al futuro dell'ospedale di Padova »: in un periodo in cui tutto sembra girare decisamente storto, arriva una notizia a dir poco buonissima relativa al via libera per la costruzione del nuovo policlinico universitario, che si snoderà tra il polo Giustinianeo (con la nuova Pediatria) e l'area di San Lazzaro.

L'annuncio

A darla a sorpresa nel corso del consueto punto stampa giornaliero sull'emergenza Coronavirus è Luca Zaia, Governatore della Regione Veneto, che spiega: «È arrivata la Valutazione Ambientale Strategica, il che indica che l'ospedale non "deturpa" l'ambiente, e il prossimo passo è la firma dell'accordo di programma per realizzare quello che sarà il nuovo policlicnico universitario. Il dottor Flor si è già attivato per sentire i diversi interlocutori del mondo finanziario e verificare quali di queste realtà pubbliche possono essere interessate a finanziare un'opera come questa. Questa è una vicenda che abbiamo seguito noi come Regione Veneto, è farina del nostro sacco e nessuno osi sostenere che ha fatto qualcosa perché molti hanno in realtà cercato di fermarlo. Stiamo seguendo un cronoprogramma che il dottor Flor ha ben chiaro. Questo policlinico universitario avrà levatura e standing internazionale».