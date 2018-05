Sla, Bitonci all'attacco: "Il ministero trovi soluzione su farmaci innovativi"

Massimo Bitonci chiede in un interrogazione parlamentare che tutti abbiamo la possibilità di accede alle ultime cure contro la Sla.

L'interrogazione

“Non possiamo accettare che meri parametri restrittivi blocchino l’utilizzo di medicinali innovativi per il trattamento terapeutico di patologie che, come la SLA sono prive di una cura adeguata. L’ex rugbista padovano Alessandro Battistin, da quasi due anni lotta contro la SLA, che lo costringe su una sedia a rotelle. E’ assurdo che proprio oggi che sembra si sia trovato un farmaco in grado di dare speranza a lui e a tutti i pazienti affetti da SLA, questo non venga commercializzato in Italia perché, pur avendo superato tutte le prove relative alla sicurezza è ancora soggetto a sperimentazione clinica. L’AIFA ha infatti approvato l’introduzione in Italia del Radicut e consente la prescrizione del farmaco solo per pazienti aventi idonee caratteristiche cliniche. Battistin, ammesso in prima istanza alla cura con il Radicut è stato invece bloccato poiché i parametri richiesti non erano sufficienti per ottenere il farmaco. Ad oggi quindi l’ex rugbista è costretto a provvedere autonomamente a rifornirsi del Radicut, in vendita a prezzi esorbitanti solo nelle farmacie del Vaticano e del Giappone. Per questo ho presentato un’interrogazione per chiedere al governo di agire tempestivamente affinché i criteri di inclusione per la somministrazione del Radicut possano essere riconsiderati e ampliati per garantire a tutti i cittadini malati di SLA, indipendentemente dallo stadio di gravità, il diritto alle cure"