Smog, è stato un venerdì davvero nero: a Padova il livello di Pm10 più alto del Veneto

Sono (purtroppo) stati raggiunti picchi più elevati nei giorni scorsi. Ma il dato di venerdì 10 gennaio è emblematico: Padova è risultata - stando ai rilevamenti delle centraline Arpav - la città più inquinata del Veneto.

Record

Un triste primato conquistato "grazie" alla centralina di viale Internato Ignoto a Padova, che ha fatto registrare 104 µg/m3, vale a dire poco più di due volte oltre il limite di 50 µg/m3. E non è la sola, visto che le stazioni di rilevamento di Mandria e Arcella sono rispettivamente arrivate a 94 µg/m3 e 92 µg/m3, superate anche da quella di Granze con 99 µg/m3. La centralina di viale Internato Ignoto, dunque, è in buona compagnia. Anzi, pessima. Come l'aria che respiriamo...