Smog, altro che limitazioni del traffico: battuto ancora il record di valore più alto del 2019

Sempre più in basso: nonostante le limitazioni del traffico al “livello arancio” la concentrazione di Pm10 non accenna minimamente a diminuire. Anzi, aumenta. Fino a toccare livelli impensabili: nella giornata di mercoledì 20 febbraio la centralina Arpav posta in via Guido Reni all'Arcella ha fatto realizzare un nuovo, tristissimo record.

Il record

È stato infatti toccato il picco di 147 microgrammi per metro cubo d'aria analizzata, vale a dire quasi tre volte oltre il limite consentito di 50 µg/m3 e battendo il precedente primato, quando la stessa stazione di monitoraggio aveva raggiunto quota 133. E le altre? Procediamo con la solita (e altrettanto tristissima) classifica: Viale Internato Ignoto 144, Via Carli 143, Granze 131, Monselice 124, Parco Colli Euganei 113, Este 112. Qualcosa ci dice - e ce lo diceva anche prima - che non sia proprio tutta colpa delle auto...