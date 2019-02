Smog, uno schifo senza fine: Pm10 a quota 156, toccato un nuovo triste record

Un celebre slogan ambientalista recitava così: "Ne abbiamo pieni i polmoni". E in questo caso calza davvero a pennello: il Pm10 a Padova tocca un nuovo tristissimo record.

Il nuovo record

La centralina Arpav di via Guido Reni all'Arcella parla chiaro: venerdì 22 febbraio è stato toccato il picco di 156 microgrammi per metro cubo d'aria analizzata. Più di tre volte oltre il limite, dunque, fissato a 50 µg/m3: il primato precedente era di 147 microgrammi. Questi i valori registrati dalle altre stazioni di monitoraggio: Viale Internato Ignoto 137, Via Carli 136, Granze 125, Monselice 118, Este 110, Parco Colli Euganei 94.