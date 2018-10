Misure antismog a Este, il Comune approva il piano contro l'inquinamento

La giunta comunale ha approvato l'11 ottobre gli interventi di contenimento dell'inquinamento atmosferico (delibera n.130/2018) che saranno in vigore fino al 31 marzo 2019, fatta eccezione per il periodo dal 17 dicembre al 6 gennaio.

Un miglioramento necessario

L'assessore all'ambiente Sergio Gobbo: «Al 30 settembre gli sforamenti del valore limite di Pm10, rilevati da Arpav nella stazione di monitoraggio di Este, sono stati in totale 28 su un tetto annuale previsto per legge di 35. Pur non avendo superato la soglia annuale nel nostro comune, abbiamo deciso di adottare ugualmente le misure di contrasto all'inquinamento per contribuire a migliorare la qualità dell'aria del territorio».

L'ordinanza e il via alle limitazioni

Alla delibera seguirà un'ordinanza sindacale che comunicherà ai cittadini le misure antinquinamento e le limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in base al “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, stipulato a giugno 2017 tra il Ministero

dell’ambiente e le regioni Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte su impulso della procedura di infrazione aperta dall’Unione Europea per le eccessive emissioni inquinanti dell’area della Pianura Padana. L'inizio delle limitazioni entrerà in vigore dal momento in cui sarà emanata e resa pubblica l'ordinanza ed esposta la cartellonistica informativa. Misure più stringenti, rispetto al passato, erano state adottate già dal 2017 nell'ambito del Tavolo tecnico zonale della provincia, stabilendo il limite massimo di Pm10 in 50 microgrammi per metrocubo anziché 100 microgrammi come in passato.

I livelli e i veicoli fermi

Con il livello verde, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, non potranno circolare i veicoli alimentati a benzina di categoria Euro 0 e Euro 1 oltre a quelli alimentati a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 e ai ciclomotori e motoveicoli a 2 tempi Euro 0. Nel caso di superamento del valore limite giornaliero di Pm10 per quattro giorni consecutivi, scatterà il livello successivo arancio e, dopo 10 giorni consecutivi di superamento, quello rosso, che prevedono limitazioni su tutti i giorni della settimana festivi compresi.

Le deroghe

Per tutelare i cittadini e le esigenze delle attività economiche del territorio, sono previste alcune deroghe. Ad esempio, è consentita la circolazione dei mezzi agricoli, dei veicoli con targa estera, delle autovetture per accompagnare a scuola i propri figli, dei veicoli che effettuano car pooling e dei pensionati con Isee inferiore a 16.700 euro, e che pertanto possono trovarsi nelle condizioni di non poter acquistare un'auto nuova.

Le vie escluse dalle limitazioni

Sono escluse dalle limitazioni le strade esterne al perimentro cittadino, ossia le vie: Padana Inferiore, Ateste, Martiri della Libertà, Petrarca, Vigo di Torre, Guido Negri, Schiavin, Augustea.

Scarica l'elenco delle vie soggette a limitazione del traffico

Riscaldamento e fuochi: cosa cambia

Oltre alle limitazioni del traffico veicolare, le misure di contenimento dell'inquinamento stabiliscono altre prescrizioni relative, ad esempio, all'uso del riscaldamento domestico (massimo 19°), all'accensione di fuochi all'aperto (fatta eccezione per i falò della Befana), alle pratiche agricole.

Cittadini informati

Arpav effettuerà controlli periodici e informerà i Comuni interessati al raggiungimento del primo o secondo livello di allerta. Le misure temporanee verranno attivate il giorno successivo al controllo e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo. I cittadini saranno informati circa i livelli raggiunti e le relative misure di limitazione attraverso i canali

istituzionali del Comune: sito internet, pagina Facebook e comunicazioni alla stampa.