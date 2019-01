Aria irrespirabile: Pm10 alle stelle, blocco del traffico anche per tutto il weekend

Nonostante le piogge in arrivo, non migliora la situazione dell’aria a Padova. Il bollettino emesso giovedì dall’Arpav mostra come il Pm10 resta ancora sopra la soglia massima consentita di 50 microgrammi per metro cubo. Rimane quindi il semaforo rosso in tutta la città per il transito veicolare con conseguenti pesanti disagi anche durante tutto il fine settimana. A questo link il vademecum per la circolazione.

I divieti

Col semaforo rosso dovranno restare in garage i veicoli privati diesel Euro 4 e anche i mezzi commerciali. É vietata la circolazione di: veicoli (privati e commerciali) alimentati a benzina Euro 0 e Euro 1, veicoli (privati e commerciali) alimentati a diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'01/01/2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE.