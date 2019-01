«Oltre 6 milioni di euro dal Governo per 96 Comuni padovani»: l'annuncio di Arianna Lazzarini

«Grazie al Governo targato Lega, per i Comuni padovani sotto i 20mila abitanti sono in arrivo 6.250.000 euro immediatamente disponibili da destinare a investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici». L'importante annuncio viene dato - tramite comunicato ufficiale - da Arianna Lazzarini, deputata e segretario della XII commissione affari sociali della Camera nonché sindaco di Pozzonovo.

La ripartizione

Questa la ripartizione dei fondi:

- 100mila euro ai Comuni di Cadoneghe, Campodarsego, Camposampiero, Conselve, Este, Mestrino, Monselice, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Piazzola Sul Brenta, Piove di Sacco, Ponte San Nicolò, Rubano, San Giorgio delle Pertiche, San Martino di Lupari, Saonara, Trebaseleghe, Vigodarzere e Villafranca Padovana.

- 70mila euro ai Comuni di Borgo Veneto, Borgoricco, Brugine, Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Casalserugo, Cervarese Santa Croce, Codevigo, Correzzola, Curtarolo, Due Carrare, Fontaniva, Galliera Veneta, Legnaro, Limena, Loreggia, Maserà di Padova, Massanzago, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Piombino Dese, San Giorgio in Bosco, Santa Giustina in Colle, Sant’Angelo di Piove di Sacco, Solesino, Teolo, Tombolo, Torreglia, Villa del Conte e Villanova di Camposampiero.

- 50mila euro ai Comuni di Agna, Anguillara Veneta, Arre, Arzegrande, Baone, Battaglia Terme, Boara Pisani, Bovolenta, Campodoro, Candiana, Cartura, Casale di Scodosia, Galzignano Terme, Gazzo, Grantorto, Merlara, Pernumia, Polverara, Ponso, Pontelongo, Granze, Lozzo Atestino, Pozzonovo, Rovolon, Bagnoli di Sopra, Saccolongo, San Pietro in Gu, San Pietro Viminario, Sant’Elena, Sant’Urbano, Stanghella, Terrassa Padovana, Tribano, Urbana, Veggiano, Villa Estense e Vo' Euganeo.

- 40mila euro ai Comuni di Arquà Petrarca, Barbona, Carceri, Castelbaldo, Cinto Euganeo, Masi, Megliadino S. Vitale, Piacenza d’Adige, Vescovana, Vighizzolo d’Este.

La soddisfazione di Arianna Lazzarini

Decisamente entusiasta Arianna Lazzarini: «Esprimo soddisfazione per l'attenzione concreta del Governo nei confronti degli enti locali. Ricordo inoltre l'arrivo di altri investimenti per le province e lo sblocco degli avanzi di bilancio per i Comuni virtuosi come Pozzonovo. Oltre a portare risposte concrete ai comuni con la messa in sicurezza di scuole e strade, questi fondi sono un aiuto concreto per l'economia del territorio impiegando le nostre imprese per i lavori finanziati».