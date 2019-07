Solesino, a fuoco furgone carico di frutta e verdura

Intervento dei carabinieri di Castelbaldo e dei vigili del fuoco di Este per spegnere un incendio a Solesino. Un commerciante ortofrutticolo infatti ha visto andare in fiamme il suo camion con cella frigorifero, che a casua di un cortocircuito ha preso fuoco.

Fuoco

Il veicolo, parcheggiato sotto casa del commerciante ortofrutticolo, si trovava tra il magazzino e l'abitazione. Il pronto intervento ha scongiurato conseguenze peggiori, per il veicolo e il suo carico di frutta e verdura non c'è stato nulla da fare. Nessun ferito, i danni sono in fase di valutazione.