Solesino, marocchino denunciato per violazione di domicilio dopo una lite

Ieri sera, alle 23.30 circa, i carabinieri della Stazione di Solesino hanno denunciato a piede libero per violazione di domicilio K.R., marocchino 30enne di fatto senza dimora, con precedenti.

I FATTI

L'uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica, dopo una lite con un connazionale allo stato ignoto, per cui riportava lievi lesioni, si rifugiava all'interno di un cortile della via Tiepolo di Solesino. I residenti, spaventati dalla presenza dell'uomo, chiedevano l'intervento dei carabinieri che prontamente raggiungevano il luogo. Il soggetto si consegnava spontaneamente. Dovrà rispondere di violazione di domicilio.