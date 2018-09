Solidaria: domenica 23 settembre la biciclettata da San Bellino a Vigodarzere

In occasione di SOLIDARIA, l’evento proposto dal Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova dal 24 al 30 settembre, 35 associazioni saranno protagoniste di alcuni imperdibili appuntamenti.

Le periferie

“Le associazioni ci hanno aiutato soprattutto a portare SOLIDARIA oltre il centro storico, contaminando le periferie – spiega Emanuele Alecci, presidente del CSV Padova – Il volontariato sta avendo un ruolo notevole nella rigenerazione urbana di alcune zone del nostro capoluogo di provincia. E’ infatti merito di associazioni, insieme a cooperative sociali e Amministrazione il nuovo sviluppo che stiamo assistendo nei quartieri. Grazie alle proposte di molte delle associazioni già impegnate in questo senso durante tutta la settimana saranno coinvolti in particolare i quartieri Arcella, Forcellini e Portello”.

Biciclettata

In attesa dell’apertura ufficiale della manifestazione, domenica 23 settembre si potrà prendere parte ad una biciclettata da San Bellino a Vigodarzere, accompagnati dall’Auser e poi pranzare a San Bellino al pic-nic del mondo organizzato dal Circolo Noi. Nel corso della settimana le proposte sono adatte ad un pubblico variegato. Dal convegno sulle parole della cura in ambito oncologico alla mostra interculturale “Gli altri siamo noi”, passando per un’iniziativa collettiva di pulizia del quartiere Forcellini ad aperitivi alternativi in zona Arcella. Lungo il liston sarà invece possibile entrare in un vero e proprio “tunnel” di parole e incontrare altre installazioni di marketing sociale.