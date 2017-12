La carica dei 2mila Babbi in sella per Team for children e i piccoli malati oncologici

"1603 vestiti venduti, oltre 2000 i partecipanti", sono questi i primi dati che arrivano dalla Babby Bike la manifestazione, giunta alla settima edizione, è organizzata con il patrocinio della Provincia di Padova che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per Team for Children onlus e il reparto di Oncoematologia pediatrica di Padova.

IL PERCORSO

Si sono dati appuntamento alle 10 in piazza Mercato a Tencarola, alle 13 spazio all’estrazione della Lotteria che ha preceduto la partenza della pedalata in programma per le 14. Il serpentone di bici ha percorso Selvazzano, Feriole, Bresseo, Praglia, Tramonte e Monteortone, passando per la zona pedonale di Abano Terme per poi fare ritorno a Selvazzano. A fare da apripista Mauro Bergamasco, il campione di rugby punto fermo dell’iniziativa fin dai suoi esordi.

IL PROGETTO

I fondi della Babby Bike andranno a Team for Children Onlus, l’associazione che da oltre 10 anni collabora con i medici del reparto di Oncoematologia Pedriatica dell’ospedale di Padova, fornendo materiale didattico, sostenendo l’acquisto di materiale elettromedicale, finanziando contratti di lavoro di medici oncologici e sostenendo le famiglie dei bambini e dei ragazzi malati.